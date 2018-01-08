Злата Огнєвіч розійшлася з коханим, який ревнував її до роботи (відео)

Співачка і екс-нардеп Злата Огнєвич розповіла, що їй довелося розійтися з коханим, оскільки він сильно ревнував її до роботи, повідомляє ТСН.

"Це для мене болюче питання. Тому що мій коханий сказав мені, що не терпітиме мої гастролі, шанувальників, характер, який змінюється, ну, часто змінюється, і довелося розійтися", - сказала Огнєвич.

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Співачка відчуває, що вже зовсім скоро у її життя прийде нове кохання. "Я думаю, що дуже скоро. Якось я так серцем відчуваю. Мені сняться сни про нове взуття, а коли сниться нове взуття, черевики, то це до хлопця", - сказала Огнєвич.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Даша Астаф'єва заявила, що детективи НАБУ зірвали її весілля.