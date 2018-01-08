У поліції похвалились: за рік викрили понад 1,3 тисячі гральних закладів

Правоохоронці за 2017 рік викрили 1 329 різноманітних гральних закладів і відкрили 647 кримінальних проваджень, повідомляє прес-центр Департаменту захисту економіки Нацполіції.

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Зазначається, що нелегальні гральні заклади добре маскували свою діяльність: працювали під виглядом оператора державної лотереї або без жодних вивісок та знаходились у нежитлових і підвальних приміщеннях.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 18,4 тисячі одиниць грального обладнання. Серед них гральні автомати, платіжні термінали, рулетки та столи для гри в покер. Загальна вартість вилученого становить 43 мільйони гривень.

Також під час санкціонованих обшуків вилучили 4,5 мільйона гривень, які були отримані злочинним шляхом.

Щодо гравців, які займалися злочинною діяльністю, було складено та направлено до суду 315 адміністративних протоколів за ст. 181 (азартні ігри) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті за участь у нелегальних азартних іграх передбачає покарання у вигляді накладання штрафу до 425 гривень.

Нагадаємо, гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році.