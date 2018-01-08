Правозахисники підрахували, скількох кримчан відправили до російської армії

Близько 10 тисяч жителів окупованого Криму були призвані окупаційною владою в збройні сили Російської Федерації. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» на своїй сторінці в Facebook.

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«У 2017 році значно зросла кількість кримчан, призваних до армії РФ. Якщо в 2016 році це було близько 3100 осіб, то за 2017 рік у армію РФ відправили вже трохи менше 5000 призовників з Криму. Всього за період окупації в Збройні сили РФ закликали приблизно 10 000 кримчан», – йдеться у повідомленні правозахисників.

Вони також зазначили, що у 2017 році відкрито мінімум чотири кримінальні справи за ухилення від служби в армії.

«Дві справи в Сімферополі, одна в Севастополі, одна в Ялті. За трьома з них винесені вироки. Кримчани Трош і Бахолдін були засуджені до штрафів в розмірі 25 000 рублів кожному, при цьому наявність судимості не звільнила їх від проходження обов’язкової служби в окупаційних збройних силах», – зазначають правозахисники.

Відзначається, що під час осінньої призовної кампанії 2017 року з Криму і Севастополя в ВС РФ було призвано 2400 осіб. За інформацією «начальника відділу підготовки та призову громадян на військову службу Військового комісаріату РК» Вадима Мєшалкіна, з цих 2400 осіб 645 відправили служити до військових частин, розташовані на території РФ.

Правозахисники нагадують, що практика призову жителів окупованих територій до лав армії держави, що окупувала, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.