Понад 60 кримських татар позбавлені волі в Криму - Чубаров

У Криму посилюється тиск окупаційної влади на кримських татар. Про це 4 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від Блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров заявив в ефірі "5 каналу".

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"Кількість тих, кого ми відносимо до політв'язнів, тобто люди, які позбавлені волі і вони перебувають за ґратами або в СІЗО, або вже отримали так звані судові вироки, або судовими вироками вони обмежені в пересуванні Кримом, – таких людей за 60. І я не кажу про тих людей, які отримують величезні грошові штрафи. Їх вже кілька сотень", – сказав він.

За словами Чубарова, кількість дітей, що залишилися без батьків, бо ті за ґратами, вже перевищила сотню.

"Ми їх рахуємо, тому що вони потребують допомоги", – пояснив глава Меджлісу.