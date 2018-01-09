Убивство Ноздровської: з правозахисницею прощаються у її рідному селі

У селі Демидів Вишгородського району Київщини кілька десятків людей прийшли попрощатися з убитою нещодавно Іриною Ноздровською. З правозахисницею прощаються донька Анастасія, батьки, родичі, колеги та друзі родини, повідомляє Українська правда.

Ноздровську поховають на місцевому кладовищі в центрі села. Порядок на церемонії охороняють багато поліцейських.

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Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві адвоката було затримано батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського.

Засідання Вишгородського райсуду з обрання запобіжного заходу затриманому відбудеться сьогодні о 14.00.