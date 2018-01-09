Стало відомо про причини смерті колишнього зятя Тимошенко

Британський музикант, байкер і бізнесмен Шон Карр помер від внутрішньої кровотечі. Про це в коментарі "Вістям" повідомив його друг Раймонд Девіс МакРоббі.

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"У Шона тривалий час були проблеми зі здоров'ям. Він помер у клініці внутрішніх кровотеч", – отметл МакРобби.

За його словами, померлого буде кремовано в Празі.

"Урну з його прахом дочка Шарлі привезе до Великобританії, і вже там визначать дату поминок", – додав він.

49-річний музикант помер 8 січня в Празі.

У 2005 році Карр одружився з Євгенією Тимошенко, донькою лідера української партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Пара розлучилася в 2012 році, дітей у них не було. У Карра син і дочка від різних шлюбів.