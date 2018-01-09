Український співак подав заявку на участь у Євробаченні-2018 від іншої країни (відео)

Український поп-співак Нікіта Алексєєв (Alekseev), який виступає й отримує нагороди в Росії, подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від Білорусі. Про це у своєму Instagram повідомляє Super.

"У розпорядженні Super виявилося ексклюзивне відео із записом пісні, яку співак Alekseev записав для участі в конкурсі Євробачення-2018", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що 24-річний артист, що стає дедалі популярнішим у Росії, подав заявку на участь у міжнародному конкурсі від Білорусі, хоча сам -громадянин України.

"Представлений трек є англомовною версією його нового хіта "Назавжди", який зараз крутиться на радіо. Доля пісні й заявки Алексєєва вирішиться 11 січня на відборі в Мінську", - зазначили в Super.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виконавець Alekseev відкликав заявку на участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018".