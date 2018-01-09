Український співак подав заявку на участь у Євробаченні-2018 від іншої країни (відео)
Алексєєв подав заявку на участь у міжнародному пісенному конкурсі від Білорусі.
У розпорядженні Super виявилося ексклюзивне відео із записом пісні, яку співак Alekseev записав для участі в конкурсі "Євробачення 2018" Примітно, що 24-річний артист, що набирає популярність в Росії подав заявку на участь у міжнародному конкурсі від іншої країни — Білорусії, хоча сам і зовсім є громадянином України. Представлений трек є англомовною версією його нового хіта "Назавжди", який зараз крутиться на радіо. Доля пісні і заявки Алексєєва вирішиться 11 січня на відборі в Мінську. Як думаєте, що світить Алексєєву на "Євробаченні"?
Український поп-співак Нікіта Алексєєв (Alekseev), який виступає й отримує нагороди в Росії, подав заявку на участь в Євробаченні-2018 від Білорусі. Про це у своєму Instagram повідомляє Super.
"У розпорядженні Super виявилося ексклюзивне відео із записом пісні, яку співак Alekseev записав для участі в конкурсі Євробачення-2018", - сказано в повідомленні.
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Зазначається, що 24-річний артист, що стає дедалі популярнішим у Росії, подав заявку на участь у міжнародному конкурсі від Білорусі, хоча сам -громадянин України.
"Представлений трек є англомовною версією його нового хіта "Назавжди", який зараз крутиться на радіо. Доля пісні й заявки Алексєєва вирішиться 11 січня на відборі в Мінську", - зазначили в Super.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виконавець Alekseev відкликав заявку на участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018".