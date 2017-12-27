Український співак відкликав свою заявку на участь у нацвідборі Євробачення-2018

Виконавець Alekseev відкликав заявку на участь у національному відборі на "Євробачення-2018". Про це повідомляє СТБ.

Менеджмент співака повідомив продюсерам Національного відбору, що відкликає заявку за власною ініціативою. Причини такого рішення представники артиста коментувати відмовилися.

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Команда Нацвідбору на чолі з музичним продюсером Русланом Квінтою не розглядає Alekseev як потенційного учасника відбору, а глядачі не побачать артиста в прямих ефірах у лютому.

Раніше Alekseev офіційно заявив, що закінчив співпрацю з Русланом Квінтою.

"Змушений повідомити, що ми припинили співпрацю з Русланом Квінтою в якості музичного продюсера і артиста", - повідомив виконавець.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, третім суддею нацвідбору " Євробачення-2018 став чоловік Onuka.