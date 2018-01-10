На Василя у Житомирі в Домі української культури проведуть різдвяно-новорічну зустріч

13 січня у Житомирі в Домі української культури проведуть різдвяно-новорічну зустріч.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

Там розповіли, що метою цього заходу є ознайомлення гостей із особливостями відповідних українських свят, з їхньою історією та значенням для сучасної культури України.

В рамках заходу проведуть свята Маланки й Василя, де покажуть українські традиції та звичаї, майстер-клас з виготовлення різдвяно-новорічної символіки, тематичні ігри, вікторини та квести.

«Звичаї та обряди відігравали і продовжують відігравати важливу роль в житті українського народу. Виняткову роль має цикл новорічно-різдвяних свят, які відзначалися особливо урочисто. Центральне місце тут займають Святвечір, Різдво Христове, Маланки, Старий новий рік, Василя, Водохреща» , - сказано у повідомленні.