Одна з учасниць гурту "НеАнгели" потрапила до лікарні (відео)

Одна з учасниць гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха потрапила до лікарні. Відзначимо, що зараз співачка перебуває на відпочинку в Кенії. Судячи по ролику, Вікторія травмувала ногу.

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На щастя, травма невелика. Рану їй заклеїли пластиром. "Ну не можна просто взяти і не вляпатися в якусь історію. Пообіцяли, що до весілля заживе", - підписала Віка відео. Шанувальники блискавично відреагували і почали писати співачці коментарі, в яких бажали швидкого одужання.

"Ну як ти знову?", "Якнайшвидшого одужання, Вікторія", "Все погане відбудеться й забудеться, залишаться тільки хороші враження", - пишуть фанати.