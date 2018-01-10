Одна з учасниць гурту "НеАнгели" потрапила до лікарні (відео)
16:33, 10 січня 2018Суспільство
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На щастя, травма невелика. Рану їй заклеїли пластиром.
Прихильники бажають зірці якнайшвидшого одужання / Єдина
Одна з учасниць гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха потрапила до лікарні. Відзначимо, що зараз співачка перебуває на відпочинку в Кенії. Судячи по ролику, Вікторія травмувала ногу.
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На щастя, травма невелика. Рану їй заклеїли пластиром. "Ну не можна просто взяти і не вляпатися в якусь історію. Пообіцяли, що до весілля заживе", - підписала Віка відео. Шанувальники блискавично відреагували і почали писати співачці коментарі, в яких бажали швидкого одужання.
"Ну як ти знову?", "Якнайшвидшого одужання, Вікторія", "Все погане відбудеться й забудеться, залишаться тільки хороші враження", - пишуть фанати.
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