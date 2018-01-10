В одеському парку відкрили казковий пруд (фото)

У парку Перемоги в Одесі відбулося офіційне відкриття проекту «Казковий пруд».

Як повідомляє 048.ua, проект «Казковий ставок» реалізований у рамках «Громадського бюджету». На реалізацію цього проекту пішло 4,7 мільйона гривень та 2 місяці роботи. Всього встановлено 275 ліхтарів.

Автори проекту, дівчата з громадської організації «Лінія захисту» розповіли про те, що саме так вони і представляли себе проект в готовому вигляді.

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Не вистачає тільки острівців, де світяться лілії. Три таких будуть встановлені у квітні і будуть складатися з 120 ламп. Журналістам показали 5 лілій.

В Одеському зоопарку запевнили, що риб, черепахам та птахам ліхтарі не заважатимуть.

Раніше в одеському звіринці побудували елітне житло для сім'ї ведмедів.