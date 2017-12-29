Князєв: понад 50% злочинів у 2017 році - це крадіжки

Основний сегмент злочинності (52%) у 2017 році за 11 місяців складають крадіжки. Водночас, згідно з озвученою статистикою, поліція розкрила понад 60% розбійних нападів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

"Основний сегмент злочинності - це крадіжки. Їх - 52%. І найменший - 0,3% - це вбивства. 2016 рік ми закінчили з цифрою 562 372 правопорушення, яке розслідувалося станом на 31 грудня 2016 року. За 11 місяців 2017 року – 490 280 правопорушень. При цьому кількість розкритих нами злочинів зросла на 40 тисяч", - заявив він.

Водночас він уточнив, що поліції вдалося скоротити скоєння крадіжок на 50 тис.

"Нам вдалося скоротити скоєння таких злочинів (крадіжок - УНІАН) майже на 50 тисяч (із 303 тисяч у 2016 році – до 254 тисяч у 2017 році). 72 712 крадіжок було розкрито і направлено до суду у минулому році. У цьому році - 88 423", - сказав він.

Разом з тим, Князєв повідомив, що поліція розкрила скоєння таких злочинів як крадіжок у помешканні на 2,5 тис більше.

"Один з видів крадіжок – крадіжки з помешкань. У 2016 році таких злочинів було розкрито 5565, в цьому році ми розкрили 8017. На 2,5 тисячі більше! Тобто зросла ефективність роботи кримінальної і слідчої поліції, що призвело до зміни сегменту скоєних правопорушень у цілому", - зазначив він.

За словами Князєва, поліція розкрила понад 60% розбійних нападів.

"У минулому році було зафіксовано 3560 розбійних нападів, у цьому році - 2663. Тобто на 1 тис менше. А розкритих? У минулому році було розкрито 49% таких злочинів відносно до здійснених, у цьому році - 61%", - заявив він.

"У минулому році було понад 25 тисяч грабежів, у цьому році - 16 455. Превентивно спрацювали добре – на 9 тисяч стало менше, але розкрито тільки на 280 грабежів більше", - додав він.

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Також, за його словами, у 2016 році поліція відкрила 6216 кримінальних проваджень за кваліфікацією «вбивство», а у 2017 році - 5157. При цьому, якщо відкинути "природні смерті", то цього рокусталося майже 1400 вбивств.

"Коли молода людина помирає, ми порушуємо кримінальне провадження і бачимо, що це наркозалежна людина. Але для того, щоб це з'ясувати, потрібно відкрити це кримінальне провадження. Якщо відкинути природні смерті, ми побачимо вже справжню статистику. В абсолютних цифрах – у 2016 році було 1707 вбивств, а у 2017-му - 1397", - повідомив Князєв.

Також Глава Нацполіції зазначив, що у 2016 році було 605 випадків тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, а у 2017-му - 548.

При цьому, глава Нацполіції уточнив, що наведені цифри за 2017-й рік - станом на 11 місяців.

Раніше повідомлялося, що в Одесі поліція затримала банду квартирних "злодіїв-шкарпеточників".