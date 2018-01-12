У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч "Новорічна скринька"
14:27, 12 січня 2018Суспільство
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Там також зазначається, що святковий захід відбудеться в Домі української культури.
У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч «Новорічна скринька» / фото zt-rada.gov.ua
У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч «Новорічна скринька».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
"17 січня о 17:00 годині відбудеться вечір-зустріч «Новорічна скринька» вокального ансамблю «Козацька Берегиня»",- сказано у повідомленні.
Там також зазначається, що святковий захід відбудеться в Домі української культури.
Організатори запрошують на нього усіх бажаючих.
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