У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч "Новорічна скринька"

14:27, 12 січня 2018
Суспільство
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Там також зазначається, що святковий захід відбудеться в Домі української культури.

У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч

У Житомирі в рамках  новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч «Новорічна скринька».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"17 січня  о 17:00 годині  відбудеться вечір-зустріч «Новорічна скринька» вокального ансамблю «Козацька Берегиня»",- сказано у повідомленні.

Там також зазначається, що святковий захід відбудеться в Домі української культури.

Організатори запрошують на нього усіх бажаючих.

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Теги: #Житомирська міськрада#Новорічна скринька#ансамбль Козацька Берегиня