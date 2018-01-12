У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч "Новорічна скринька"

Там також зазначається, що святковий захід відбудеться в Домі української культури.

У Житомирі в рамках новорічно-різдвяних свят проведуть зустріч «Новорічна скринька». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. "17 січня о 17:00 годині відбудеться вечір-зустріч «Новорічна скринька» вокального ансамблю «Козацька Берегиня»",- сказано у повідомленні. Там також зазначається, що святковий захід відбудеться в Домі української культури. Організатори запрошують на нього усіх бажаючих.

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