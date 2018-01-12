Нові власники "Еспрессо" спростували тиск на редакцію

Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. дійсно придбала частку в капіталі українських підприємств, які здійснюють мовлення під брендом Еспресо. Про це йдеться в заяві компанії Atmosphere Entertainment, Inc.

"Ці угоди відбулися 30 грудня 2017 року відповідно до законодавства й пройшли процедуру фінансового моніторингу (комплаєнс). Ми пересвідчилися в легальності й доброчесності продавців, та самого активу. Йдеться про цілком прозору бізнесову угоду без використання офшорних юрисдикцій та схем ухилення від оподаткування", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначають, що Atmosphere Entertainment, Inc. - це американська приватна компанія, яке не втручається в журналістську діяльність і не перебуває під політичним впливом у США, Україні чи інших юрисдикціях.

"Метою нашого інвестування в медіа-активи є розширення їх ринкового впливу та вартості й отримання прибутку. Atmosphere Entertainment, Inc. покладає великі надії на внутрішній медіа-ринок України, - який, як відомо, швидко розвивається після ліквідації монополії російських виробників аудіовізуального та новинного контенту. Atmosphere Entertainment, Inc. підтверджує свої наміри інвестувати додаткові кошти для розвитку бізнесу телеканалу “Еспресо”, а також інших медіа-виробників і мовників України.", - заявили в компанії.

"Ми з подивом дізналися про публікації щодо нібито сумнівності наших дій стосовно телеканалу “Еспресо”. Atmosphere Entertainment, Inc. категорично відкидає будь-які претензії щодо відповідних комерційних угод. Підозрюємо, що відповідні інсинуації пояснюються намірами дискредитувати наші нові медіа-активи, вчинити тиск на їхніх працівників, посилити й без того монопольний вплив існуючих груп на телевізійному ринку України", - додали нові власники.

При цьому в компанії наголосили, що Atmosphere Entertainment, Inc. не допустить обмеження своїх прав інвестора в Україну, і буде захищати свої законні інтереси у відповідності з українським та американським законодавством.

"Зазначимо, що редакції телеканалу та сайту "Еспресо" вбачають ознаки політичного тиску в зверненні депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка до НАБУ з вимогою провести розслідування проти телеканалу", - підсумували у компанії.

Довідка: Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. зареєстрована в штаті Нью-Йорк, США, бенефіціарним власником якої є Іван Жеваго, який входить в сім'ю Костянтина Жеваго – відомого українського промисловця і мецената.