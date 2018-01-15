Собачі перегони та мороз: у Харкові через відсутність снігу на фестивалі тварин довелося запрягати в велосипеди (відео)
11:18, 15 січня 2018Суспільство
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У Харкові пройшли собачі перегони на велосипеді.
У Харкові організатори собачих перегонів на нартах були змушені змінити формат змагань, адже за півтори місяці зими снігу в місті так і не дочекалися.
Тому в середині січня на 10-градусному морозі собак довелося запрягати в велосипеди.
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