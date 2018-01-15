"Відродження" вимагає заслухати звіт МОЗ щодо стану вакцинації в Україні

Депутатська група «Партія «Відродження» вимагає заслухати в парламенті звіт в.о. міністра охорони здоров’я України з приводу ситуації, що склалася із захворюванням на кір. А також закликає очільника відомства надати інформацію про стан охоплення щепленнями в країні.

Про це під час виступу на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій заявив народний депутат групи «Партія «Відродження», член Комітету ВР з питань охорони здоров’я Андрій Шипко.

Він нагадав, що півтора роки тому під час однієї з прес-конференцій керівництво МОЗ відмовилося надати журналістам інформацію про щеплення серед дітей.

«Замість роз’яснень, кого і коли потрібно вакцинувати, журналістам порадили в «Гуглі» пошукати всю необхідну інформацію. Дошукалися… Тепер маємо спалах кору та, на жаль, дитячі смерті. Тому наша депутатська група вимагає заслухати цього тижня звіт в.о. міністра охорони здоров’я України з приводу ситуації, що склалася із захворюванням на кір. Керівник відомства мусить надати інформацію щодо стану охоплення щепленнями в Україні», – заявив Андрій Шипко.

Також він наголосив, що сьогодні одним із головних завдань для парламенту мусить стати ухвалення закону про загальнообов’язкове медичне страхування.

«Ми вкотре чуємо якісь байки від МОЗ, мовляв, кожен українець вже цього року матиме медичну страховку. А я вам скажу, що гарантований пакет медичних послуг, передбачений медреформою, не є медичним страхуванням. І закон про загальнообов’язкове медичне страхування треба ухвалювати. Такий законопроект є – це №4981 «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування». Цей проект закону отримав схвальний висновок профільного комітету, і партія «Відродження» наполягає на його негайному розгляді. І ми зможемо до другого читання доопрацювати його. Давайте візьмемо цей законопроект як базу і докладемо спільних зусиль до впровадження медичного страхування в Україні», – закликав народний депутат.