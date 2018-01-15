В Україні з’явилося два нових мільйонера

У неділю 14 січня 2018 року два гравця зірвали у «Лото-Забава» по одному мільйону гривень, повідомляє прес-служба оператора державних лотерей «М.С.Л.».

Перший приз в основному конкурсі «Велика гра» розміром в 1 млн гривень дістався гравцеві з міста Київ, який придбав виграшний лотерейний білет №0418965 у «ЛОТО маркеті», розташованому на вул. Жолудєва, 4. Грошовий приз переможцеві принесли три горизонтальні лінії з однією підковкою, який той закреслив у своєму білеті.

Другий мільйонер народився у місті Біла Церква завдяки останньому розіграшу новорічної акції «Даруйте казку собі та близьким». Щасливчик придбав лотерейний білет «Лото-Забава» №0224536 із додатковою комбінацією 76683354 у магазині «Спортліга», що розташований на вулиці Таращанська, 191-А. Нагадаємо, що за умовами проведення новорічної акції «Даруйте казку собі та близьким», починаючи з 17 грудня, протягом 5 тиражів серед гравців «Лото-Забава» розігрувалися додаткові грошові призи загальною сумою у 3 000 000 гривень. Завдяки цьому виграти чималі гроші пощастило гравцям із таких міст як: Городок (Хмельницька область), Снятин (Івано-Франківська область), Київ, Тернопіль та Біла Церква. Їх виграші становлять 300 000, 400 000, 500 000, 800 000 та 1 000 000 гривень відповідно.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» щиро вітає обох новоспечених мільйонерів, запрошує їх скористатися всіма перевагами закритого елітного «Клуб мільйонерів «М.С.Л.» і взяти участь у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера». Нагадаємо, що 9-10 грудня 2017 року для участі у цій програмі до Києва завітав головний переможець акції «Відірвись по-дорослому», присвяченій святкуванню 18-річчя «Лото-Забава», Анатолій Павлюк з Івано-Франківської області, який також зірвав свій мільйон та став новим учасником «Клуб мільйонерів «М.С.Л.».