Євробачення-2018: український співак пояснив, чому зняв свою кандидатуру з нацвідбору і поїхав виступати за Білорусь

Український виконавець Alekseev пояснив, чому зняв заявку з українського нацвідбору на Євробачення-2018 і вирішив виступити за Білорусь. Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу POP-KOPM SHOW.

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Alekseev потрапив у фінал нацвідбору Білорусі на Євробачення-2018. "Ми спочатку подали заявку від України і потім вирішили забрати свою заявку. Справа в тому, що ось зараз, мені здається, Україну повинен представляти той артист, який відомий от тільки там. Всередині України. Я думаю на даний момент це буде правильно", - заявив співак.

Раніше співак, який відмовився брати участь у Нацвідборі і оголосив про свій намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Білорусі, представив пісню, з якою має намір виступити на міжнародному пісенному конкурсі. Відповідне відео з синглом опубліковано на офіційному YouTube-каналі поп-виконавця.