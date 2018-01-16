На Житомирщині оголосили про створення презентаційного видання про область

На Житомирщині оголосили про створення нового презентаційного видання про область.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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«Запрошуємо науковців, краєзнавців, видавців, фотографів долучитись до створення першого презентаційного видання про Житомирську область», - сказано у повідомленні.

Видання книги планується в рамках програми випуску соціально значущої літератури місцевих авторів.

Для інформаційного та ілюстративного наповнення видання при Житомирській облдержадміністрації буде створено робочу групу, яка розроблятиме концепцію цієї книги.

Також робоча група займатиметься збором та аналізом інформації, розробкою пропозицій щодо дизайну та оформлення видання, тощо.

Детальніше про це можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської ОДА.