Завтра в Україні спека і без опадів
13:30, 21 червня 2009Суспільство
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Погода на 22 червня
Завтра, 22 червня, на території України очікується спекотна погода переважно без опадів.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 27-32°, у східних областях до 34° тепла.
Короткочасні дощі синоптики прогнозують лише у західних областях, там температура вночі становитиме 11-16°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°.
У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 30-32°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.
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