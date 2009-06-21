Завтра в Україні спека і без опадів

Завтра, 22 червня, на території України очікується спекотна погода переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 27-32°, у східних областях до 34° тепла.

Короткочасні дощі синоптики прогнозують лише у західних областях, там температура вночі становитиме 11-16°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 30-32°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.