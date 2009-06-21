Кабмін візьметься за газ і футбол
20:52, 21 червня 2009Суспільство
1159 0
Позачергове засідання о 13.00
Позачергове засідання Кабінету міністрів відбудеться 22 червня о 13:00.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.
Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.
Акредитація за тел.: 256-65-71, 256-66-43, 80672390772, 80676565240, 80672301705.
Як повідомляв УНІАН, 22 червня уряд планував розглянути питання щодо удосконалення механізмів внутрішніх розрахунків за природний газ, а також зміни до Державної цільової програми з підготовки та організації проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter