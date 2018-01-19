Гарчав, як звір: Ілля Кива у прямому ефірі влаштував ефектне занурення в крижану воду (фото)

Повернувшись з-під теплого дощу на Балі, одіозний екс-радник голови МВС Ілля Кива занурився в крижану воду рідного Дніпра.

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Любитель поїсти руками не міг пропустити православну традицію свята Хрещення, тому взяв свою подружку і пішов до річки.

Зі свого купання Кива влаштував прямий ефір, який виклав в Facebook. Як зазначає ТаблоID, занурення Ілля виконав з гарчанням, як звір.

Нагадаємо, раніше Кива показав Катерину, з якою відпочив на Балі, і де очевидці зняли на відео, як він снідав. Політик зізнався, що з дівчиною він живе разом півроку. Дівчина має бізнес і сина, носить діаманти і їздить на новісінькому "Мерседесі" за 60 тисяч доларів.