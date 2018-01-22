Ведучий українського Євробачення одружився (фото, відео)
Серед 150 гостей були помічені Олександр Скічко і Володимир Остапчук.
Обраницею Тимура Мірошниченка стала юрист Інна Рудник. Про роман пари журналісти дізналися на початку 2018 року, повідомляє lux.fm.
Першими весільними фото поділилися друзі молодят. Серед 150 гостей були помічені Олександр Скічко і Володимир Остапчук. Розважав гостей Ivan NAVI.
Під вінець Інна пішла в незвичній рожево-чорній сукні. Провів весільну церемонію під назвою "ІnТimFamily (перші літери імен Тимура й Інни)" Олександр Скічко, який спеціально для цього переодягнувся у священика.
2017, дякую тобі, ти був неймовірний! Мабуть, це кращий рік мого життя. Принаймні поки що) Ти дав мені ‚Євробачення‘! #esc2017 Надзвичайну кількість різноманітних проектів, заходів та зйомок. Я побував у шаленій кількості місць, відкрив для себе три нові країни. Цей рік дав надію на розвиток Суспільного в Україні. #суспільне Цей рік зробив нас ще ближчими до половини світу! #безвіз Цей рік дав мені Тебе! А Ти повністю перевернула моє життя. І продовжиш це робити вже в наступному році! Люблю тебе! ❣️ #наречені Ще раз дякую тобі, 2017, за все! Ти крутий! #2017 #дякуюзавсе #крутийрік #будещекраще #timurmiroshnychenko