Ведучий українського Євробачення одружився (фото, відео)

Обраницею Тимура Мірошниченка стала юрист Інна Рудник. Про роман пари журналісти дізналися на початку 2018 року, повідомляє lux.fm.

Першими весільними фото поділилися друзі молодят. Серед 150 гостей були помічені Олександр Скічко і Володимир Остапчук. Розважав гостей Ivan NAVI.

Під вінець Інна пішла в незвичній рожево-чорній сукні. Провів весільну церемонію під назвою "ІnТimFamily (перші літери імен Тимура й Інни)" Олександр Скічко, який спеціально для цього переодягнувся у священика.