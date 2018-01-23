На Тернопільщині поліція розслідує, куди скандальний архієпископ-гуляка подів 380 тисяч гривень

На Тернопільщині поліція розслідує кримінальне провадження за фактом можливого привласнення архієпископом 380 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, факт відкриття кримінального провадження сьогодні під час прес-конференції підтвердив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

За його даними, провадження відкрито за ч. 2. ст. 191 (привласнення, розтрата майна) внаслідок зникнення 380 тис. грн, отриманих внаслідок продажу споруд у селі Нирків, яка була на балансі Тернопільської єпархії УАПЦ.

«Зараз ми відстежуємо як законність відчуження цього об’єкту, так і зникнення коштів. Є факт отримання коштів від продажу конкретними особами. Усе це зараз вивчається», – повідомив Богомол.

Водночас зрозумілої відповіді, чому про кримінальне провадження, яке було відкрите ще у листопаді 2017 року, поліція не повідомила ЗМІ, зрозумілої відповіді він дати не зміг.

Як повідомляв УНІАН, улітку керівник Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія Наталія Шевчук звинуватила архієпископа Мстислава, який очолював Тернопільську та Хмельницьку єпархії Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), у незаконному продажі монастиря за 382 тис. грн.

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Мова йшла про Червоногородський замок, пам'ятку архітектури XVII-XIX ст., розташовану в урочищі Червоне поблизу села Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Руїни Палацу було передано предстоятелю УАПЦ Мефодію ще за часів президентства Леоніда Кучми для розміщення там чоловічого монастиря святих апостолів Петра і Павла. Згідно зі свідоцтвом про право власності від 22 січня 2002 року, руїни Палацу належали Тернопільсько-Подільській єпархії УАПЦ.