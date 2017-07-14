Блудний тернопільський єпископ Мстислав встиг незаконно продати монастир за 382 тисяч гривень - ЗМІ

Ахієпископа Мстислава, який очолював Тернопільську та Хмельницьку єпархії Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) і став відомим після скандальних розваг з дівчатами та алкоголем у місцевому кафе, тепер звинувачують у незаконному продажі монастиря за 382 тисячі гривень. Про це ТСН.ua повідомила керівник Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія Наталія Шевчук, яка багато років була помічницею покійного предстоятеля УАПЦ митрополита Мефодія.

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У документах йдеться про Червоногородський замок або Палац, пам'ятку архітектури XVII-XIX ст., розташовану в урочищі Червоне поблизу села Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Руїни Палацу було передано предстоятелю УАПЦ Мефодію ще за часів президентства Леоніда Кучми для розміщення там чоловічого монастиря святих апостолів Петра і Павла. Згідно зі свідоцтвом про право власності від 22 січня 2002 року, руїни Палацу належали Тернопільсько-Подільській єпархії УАПЦ.

Зміни почалися після смерті митрополита Мефодія 2015 року, коли головою УАПЦ було обрано митрополита Макарія (Малетич), а керівником Тернопільської єпархії призначено вище згаданого єпископа Мстислава (Гук).

У червні 2016 року Нирківська сільрада у відповідь на клопотання Мстислава ухвалила рішення щодо руїн Палацу, в якому, зокрема, йшлося про розділення споруд на території пам'ятки на три різні адреси: руїни Палацу, костьол і недобудовану гідроелектростанцію.

За вже кілька місяців, 28 серпня 2016 року, голова УАПЦ Макарій дав свою згоду на участь релігійної організації "Тернопільска єпархія УАПЦ" як співзасновника товариства з обмеженою відповідальністю "Джуринфортеця".

Також Макарій погодив подальшу передачу у власність ТОВ Палацу - як внесок у статутний капітал товариства. Згідно з оцінкою, ця нерухомість коштувала 382 тис. 578 грн.

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Приблизно за місяць архієпископ Мстислав дав відповідну згоду на ті самі операції, і вже 28 вересня 2016 року ТОВ "Джуринфортеця" було створено, а монастир передано у його власність. Другим співзасновником і директором товариства стала Ольга Кузан - місцева бізнесвумен, як розповів ТСН.ua сам Мстислав.

Нижче наведені копії протоколів зборів учасників ТОВ "Джуринфортеця" з відповідними рішеннями.

Зазначимо, що передача монастиря відбулася одразу після гучних розваг архієпископа Мстислава з іншими священиками у тернопільському кафе з дівчатами, алкоголем і бійками. Їхні гуляння зняли на відео саме вночі проти 28 вересня.

Ця історія набула розголосу у пресі вже у середині жовтня, коли скандальне відео потрапило до кореспондента програми ТСН.Тиждень Сергія Гальченка. Тоді голові УАПЦ Макарію довелося зібрати Архієрейський собор, який ухвалив рішення відправити Мстислава до монастиря на покаяння.

Як з'ясувалося пізніше, Мстислав до монастиря не поїхав, а лишився вдома - із заміжньою жінкою (Мстислав пізніше пояснював, що це начебто була медсестра, яка приходила робити уколи).

І саме в цей час, коли Мстислав мав бути у монастирі, він як представник Тернопільської єпархії підписав ще один важливий документ щодо Палацу. У протоколі засідання ТОВ "Джуринфортеця" від 31 жовтня йдеться, зокрема, про вихід Тернопільської єпархії зі складу учасників товариства, а також про надання повноважень директору товариства Ользі Кузан щодо передавання Палацу у власність товариства та на виплату Тернопільській єпархії її частки в Статутному капіталі, тобто ті самі 382 тисячі 578 грн - ринкова вартість Палацу.

Мстислав, якого за кілька місяців після скандалу знову поновили на службі, спочатку відмовлявся надати коментар щодо справи, запевняючи, що всі документи є недостовірними. Проте пізніше визнав, що дійсно був засновником ТОВ "Джуринфортеця", яке утворили з метою передавання архітектурної пам'ятки Палац у приватну власність місцевого підприємця Ольги Кузан.

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За його словами, отримані від Кузан гроші мали піти на реконструкцію костьолу. Проте, куди врешті-решт поділися самі гроші, Мстислав пояснити не зміг.

Своєю чергою керівник УАПЦ, митрополит Макарій відмовився надавати коментар щодо справи.

Керівник Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія Наталія Шевчук передала усі наявні документи департаменту релігії Міністерства культури. Голова департаменту Андрій Юраш підтвердив отримання документів, проте, зазначив, що майновими справами займається управління історичної спадщини Мінкульту. Відтак у міністерстві очікують лише відповідної заяви від Фонду та обіцяють розбиратися зі справою на рівні міністра.