Вандали понівечили центральну площу Подолу в Києві (фоторепортаж)

Невідомі обмалювали з балончиків усе, що тільки можна, на центральній площі Подолу.

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Зокрема, на площі обмальовані усі урни, повідомляє Depo.Київ. Також від вандалів постраждав місцевий туалет. Навіть вхід до вбиральні обмальований.

Окрім цього, у фарбі й різноманітних написах стенд, що сповіщає, якою буде Контрактова площа після повної реконструкції.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 грудня 2017 року сталася чергова спроба спаплюжити меморіал Вічної Слави - вандали знову залили цементним розчином Вічний вогонь.