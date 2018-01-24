Через негоду на Запоріжжі заборонено рух для всіх видів транспорту на трьох трасах

Через різке посилення вітру на трьох автодорогах у Запорізькій області заборонений рух для всіх видів транспорту.

Як повідомляють у Департаменті комунікації Національної поліції України, рух обмежено на автошляхах М-14, Т- 811 та Н-30.

"Наразі через посилення поривчатого вітру, який спричиняє сильні перемети, заборонено рух всіх видів транспортних засобів у Запорізькій області на автошляхах М-14, Т- 811 та Н-30", - повідомили в поліції.

Зазначається, що також ускладнений рух трасами М-14 та р-47 у Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, через негоду у містечку Вилкове Одеської області жителі вже сьому добу залишаються без світла і тепла. Воду подають за графіком.