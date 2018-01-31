Нумеролог розповіла, чого варто побоюватися в період "коридору затемнень"

Коридором затемнень астрологи називають період між місячним затемнення 31 січня і сонячним 15 лютого.

Період між місячним затемненням 31 січня і сонячним 15 лютого - особливо напружений час. Астрологи називають цей період коридором затемнень.

Події, які відбуваються в цей період, можуть мати доленосний вплив на наступні 18 років життя, повідомляє ТСН.

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"У коридорі затемнень необхідно стежити за подіями у своєму житті і прислухатися до своєї інтуїції. Ключове значення матиме наше ставлення до подій. Негативне ставлення погіршить стан справ, а здатність витягувати з того, що відбувається цінні уроки надасть нові можливості", - йдеться в повідомленні.

У цей період слід проявляти обережність, важливі зустрічі бажано перенести. Якщо в цей час звільнитися з роботи, то нове місце доведеться шукати дуже довго.

Також слід уважніше ставитися до своїх фінансів. Нумеролог радить, не робити великих покупок. Краще в цей період накопичувати кошти і віддавати борги.

Якщо в період з 31 січня по 15 лютого розірвати відносини, відновити їх буде практично неможливо.

Як повідомляв УНІАН, астрологи розповіли, як місячне затемнення вплине на людство. У людей можуть бути нервові зриви, багато негативу і сварок на роботі і вдома.