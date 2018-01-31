Пам'яті Леоніда Каденюка: перший українець, який підкорив космос за часів незалежності (відео)
15:26, 31 січня 2018Суспільство
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У Києві на 68 році життя помер Леонід Каденюк.
Не стало Леоніда Каденюка / фото УНІАН
Леонід Каденюк був першим космонавтом незалежної України, а також народним депутатом України 4-го скликання.
Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року у Чернівецькій області. У 1995 році був відібраний у групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі. Провів у космосі 15 діб 16 годин та 35 хвилин. Леонід Каденюк назавжди залишиться у пам'яті українців тим, хто першим в незалежній Україні підкорив космос.
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Пам'яті Леоніда Каденюка: перший українець, який підкорив космос за часів незалежності
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Новина в сюжеті: Смерть українського космонавта Каденюка