Марина Порошенко відвідала Центр реабілітації дітей в обласному спеціалізованому будинку дитини у Житомирі

Разом з Мариною Порошенко заклад відвідали Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко та голова ОДА Ігор Гундич.

Дружина Президента Марина Порошенко оглянула Центр реабілітації дітей, який функціонує на базі Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирсьокї ОДА.

Разом з Мариною Порошенко відвідали заклад сьогодні, 31 січня, Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко та голова ОДА Ігор Гундич.

"Обласний спеціалізований будинок дитини на сьогодні є прикладом реформування інтернатних закладів та впровадження інклюзивної освіти, адже тут діти віком до 6 років проходять реабілітацію та отримують медичну допомогу, знаходячись разом з батьками",- зазначають в облдержадміністрації.

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У закладі функціонує центр медико-соціальної реабілітації з сучасною базою. У відділі фізіотерапевтичної реабілітації працюють кабінет масажу, кабінети світло- та теплолікування, ароматерапії та рефлексотерапії, гідрокінезотерапії, лікувальної фізкультури, ультразвукової діагностики інгаляторій, басейн.

Педагогічна діагностика та корекція проходить у кабінетах творчої самореалізації, музикотерапії, логопеда, дефектолога, класичної пісочної терапії, Монтессорі-терапії, сенсорної інтеграції.

У відділенні медико-соціальної реабілітації протягом 2017 року отримали допомогу 589 дітей.