Одеса найближчим часом отримає 3 тисячі доз вакцини від кору - Степанов

Максим Степанов повідомив, що їм надали 3000 доз із Дніпропетровщини.

Наказ щодо перерозподілу доз вакцини від кору на Одеську область підписали у Міністерстві охорони здоров’я України. Найближчим часом 3 тисячі доз препарату з’являться у медичних закладах Одеси.

Про це голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов повідомив на власній сторінці у Фейсбук.

Читайте такожОдеській області потрібно додатково 12 тисяч доз вакцини від кору - голова ОДА Степанов

«Нарешті достукалися до МОЗ. Вчора на апаратній нараді дав доручення директору департаменту охорони здоров'я В'ячеславу Полясному особисто виїхати до Києва, в МОЗ, з вимогою (вкотре) видати нам наказ про перерозподіл вакцин від кору. І, нарешті, ми його отримали. Нам дали 3000 доз з Дніпропетровщини. Забирати будемо самостійно, аби процес знов не затягнувся. Тож днями в Одеській області будуть в наявності ще 3 тисячі доз. Всі вони залишаться в Одесі. Зараз найбільша потреба у вакцинах саме тут», — наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.