У Черкаській області вандали осквернили хрест Героям Небесної Сотні (фото)

Інцидент стався у самому центрі міста Сміла.

В центрі міста Сміла на Черкащині невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні.

Читайте такожУ Конотопі спаплюжили пам’ятник жертвам ГолодоморуФарбою був замальований державний герб, нанесений на хрест, повідомляє інтернет-видання "Сміла.uа".

Поліція склала протокол на місці злочину і почала розслідування і пошуки злочинців.

"Сьогодні вночі в самому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля будинку рад замалювати на пам'ятному знаку герб України. Такий зухвалий виклик владі та городянам обурив смілян до глибини душі, і вони вимагають від правоохоронців знайти і покарати тих, у кого піднялася рука осквернити державний символ", - йдеться в повідомленні.