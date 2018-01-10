В Одеській області пограбували і осквернили храм (фото)

В Одеській області в ніч з 9 на 10 січня невідомі пограбували і осквернили Свято-Покровський храм Чорноморська.

Як повідомили в прес-службі Одеської єпархії, зловмисники проникли через двері, розташовану із зворотного боку будівлі.

"У пошуках цінностей злочинці відкрили всі кружки для пожертвувань парафіян і, ймовірно, побачивши, що там немає очікуваної ними суми грошей, від злості стали трощити усе в храмі, вівтарі. Зокрема, зламали вівтарні двері і, йдучи, засипали всі приміщення порошком з вогнегасників, які знаходяться в храмі", - сказано в повідомленні.

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На місце події була викликана слідчо-оперативна група Чорноморського відділу поліції, яка проводить слідчі дії.

В єпархії додали, що в 2017 році було скоєно 19 пограбувань храмів, розташованих в Одеській області, але винні не були знайдені і не понесли покарання.

Раніше стало відомо, що у центрі Житомира двоє невідомих пограбували старовинний храм УПЦ КП.