В Україні сильний дощ та вітер знеструмив 760 сіл

В Україні в ніч на 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильного дощу та шквалистих поривів вітру, у 15 областях сталося знеструмлення 760 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без електропостачання залишилися: у Київській – 245 н. п., Вінницькій – 148, Кіровоградській – 101, Черкаській – 62, Львівській – 43, Полтавській – 34, Чернігівській – 33, Житомирській – 25, Миколаївській – 22, Тернопільській – 21, Хмельницькій – 14, Закарпатській – 4, Дніпропетровській – 4, Херсонській – 3 і Волинській – 1.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго. Координацію робіт здійснюють оперативні групи Головних облуправлінь МНС.