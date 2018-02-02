У Житомирі оголосили тендер на святкування Масляної

13:39, 02 лютого 2018
Суспільство
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Івент-агенції та підприємці зможуть показати себе на ринку послуг організації таких заходів / фото oda.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"Управління культури Житомирської міської ради оголосило про проведення процедури закупівель на організацію загальноміського свята «Проводи Зими та зустріч Весни. Масляна»", - сказано у повідомленні.

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Івент-агенції та підприємці зможуть показати себе на ринку послуг організації  таких заходів.

Свято проведуть для збереження давніх українських звичаїв, а також щоб залучити людей до відродження українських традицій у сучасному форматі.

Святкування відбудеться 18 лютого  на території гідропарку комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради.

Із вимогами  щодо проведення заходу  можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської міської ради.

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Теги: #новини Житомира#Масляна у Житомирі