Святкування відбудеться 18 лютого на території гідропарку комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради.

У Житомирі оголосили тендер на святкування Масляної.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"Управління культури Житомирської міської ради оголосило про проведення процедури закупівель на організацію загальноміського свята «Проводи Зими та зустріч Весни. Масляна»", - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі в рамках соціально-культурних проектів містян на фестивалі, концерти та екскурсії з міського бюджету витратять 1, 3 мільйона

Івент-агенції та підприємці зможуть показати себе на ринку послуг організації таких заходів.

Свято проведуть для збереження давніх українських звичаїв, а також щоб залучити людей до відродження українських традицій у сучасному форматі.

Святкування відбудеться 18 лютого на території гідропарку комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради.

Із вимогами щодо проведення заходу можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської міської ради.