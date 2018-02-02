Їхав за біометричним паспортом: СБУ затримала екс-"посадовця" окупаційної адміністрації Криму

СБУ у пункті пропуску «Каланчак» затримала екс-заступника міністра анексованого Криму, який їхав до материкової України за біометричним паспортом.

Співробітники Служби безпеки України затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою Автономною Республікою Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади, який їхав на материкову Україну для оформлення біометричного паспорту.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як встановили співробітники спецслужби, колишній український чиновник з квітня 2015 року до травня 2016 року перебував на посаді так званого "заступника міністра спорту Республіки Крим". «Після звільнення з посади він продовжив антиукраїнську діяльність у складі робочої групи із створення державної програми окупаційної влади «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ у Республіці Крим». Останнім часом зловмисник обіймав посаду секретаря Регіонального відділення загально-російської громадсько-державної організації «Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії». Діяльність цієї структури спрямована на порушення суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби, отримавши інформацію, що він планує виїхати з Криму до Херсонської області для вирішення особистих питань, затримали у пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з анексованим Кримом. Як уточнила речник СБУ Олена Гітлянська, зловмисник приїхав в Україну для отримання біометричного паспорту. «Як ви думаєте навіщо цей "патріот" Росії приїхав до України? .... Український біометричний паспорт отримати!!!» - написала вона у Facebook.

Слідчими Головного управління СБ України в АР Крим щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.