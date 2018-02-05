"Голос країни": на популярне шоу несподівано прийшла Злата Огнєвіч і спантеличила суддів (відео)

Співачка виконала пісню "One Day", розгорнувши до себе усе крісла.

Відома українська співачка, колишня народний депутат України від Радикальної партії Злата Огневич взяла участь у популярному вокальному проекті "Голос країни-8", чим вразила всіх суддів. Відео з виступом співачки опубліковано на Youtube-каналі проекту.

Співачка виконала пісню "One Day", розгорнувши до себе усі крісла. Але після виступу вона заявила, що на шоу "Голос країни" прийшла, не переслідуючи мету стати учасником проекту.

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Огневич підкреслила, що була б не проти зайняти місце одного з членів журі, але при цьому запропонувала стати просто "радником", будучи в складі однієї з команд.

"На це шоу я прийшла з єдиною метою: не як учасник, а як помічник кожному учаснику", - заявила Огневич. Однак, все ж артистка вибрала команду відомого продюсера Потапа, з яким і далі продовжить шлях на проекті.

Як повідомляв,у першому випуску шоу "Голос країни-8" виступила співачка Зіанджа, яка раніше була відома як Борис Апрель. Дівчина-трансгендер виконала пісню "Smashed into you" популярної співачки Beyonce.