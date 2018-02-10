Євробачення-2018: стартував перший півфінал національного відбору

В прямому ефірі на телеканалах СТБ і "UА:Перший" сьогодні почався перший півфінал національного відбору на "Євробачення 2018", яке цьогоріч пройде у Португалії.

Стартував національний відбір на конкурс "Євробачення-2018", який цього року відбудеться в столиці Португалії Лісабоні. Читайте такожЄвробачення-2018: Pur:Pur представили конкурсну пісню Fire (відео)Вже сьогодні, 10 лютого, відбудеться перший півфінал нацвідбору на музичну першість. У ньому візьмуть участь дев'ять виконавців, а саме: Сергій Бабкін, СONSTANTIN, LAUD, групи KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur: Pur і The Erised. Сьогодні УНІАН знайомив з учасниками першого півфіналу а також їх конкурсними піснями.

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