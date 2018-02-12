В Росії заарештували схопленого у Криму "українського шпигуна" Давиденка

Українця будуть утримувати під вартою до 11 квітня.

Лефортовський районний суд у Москві заарештував на два місяці громадянина України Костянтина Давиденка, якого обвинувачують у шпигунстві в окупованому Криму.

Читайте такожЕкс-посол США в РФ розказав, чому не можна визнавати анексію КримуПро це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

«Сьогодні суд виніс постанову і задовольнив клопотання слідства. Щодо Давиденка обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 11 квітня», - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в окупованому Сімферополі ФСБ РФ затримала громадянина України Костянтина Давиденка за те, що він нібито передавав спецслужбам України відомості, які становлять державну таємницю.

«11 лютого 2018 року Федеральною службою безпеки Російської Федерації в Сімферополі було затримано громадянина України Давиденка Костянтина Олександровича. Він цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації і стосовно співробітників Федеральної служби безпеки, що становлять державну таємницю і витік яких за кордон могла завдати шкоди безпеці держави», - йдеться в повідомленні.

ФСБ РФ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 276 КК Росії (шпигунство). Ведеться слідство.