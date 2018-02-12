ФСБ схопила в окупованому Криму ще одного "українського шпигуна"

За версією російських силовиків, затриманий збирав інформацію про частини нацгвардії РФ.

Російські силовики затримали в окупованому Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденка.

Читайте такожНасильство та шантаж: російські спецслужби у Криму намагались завербувати українського патріота (відео)Як повідомляється на сайті ФСБ РФ, затриманий нібито займався в Криму шпигунством на користь українських спецслужб.

«Зазначена особа цілеспрямовано збирала і передавала спецслужбам України відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації і стосовно співробітників Федеральної служби безпеки, витік яких за кордон міг завдати шкоди безпеці держави», - йдеться в повідомленні російського відомства.

Російські силовики відкрили стосовно затриманого кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 276 КК Росії («Шпигунство»).

Нагадаємо, в листопаді 2016 року суд в окупованому Севастополі заарештував трьох громадян України за нібито підготовку диверсій. Серед затриманих були Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович і Дудко Володимир Михайлович. МЗС України назвав це затримання елементом агресії Росії проти України.

У листопаді минулого року Севастопольський міський суд в окупованому Криму засудив фігуранта «справи українських диверсантів» Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму, а також до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.