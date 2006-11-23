Віра Ульянченко: є спосіб припинити хаотичну роздачу землі на Київщині

Земля в Київській області виділятиметься під проекти з планами забудови. Про це заявила голова Київської державної обласної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, в питанні затвердження правил забудови Київської області, який розглядався на сьогоднішньому засіданні колегії ОДА, основним завданням було оптимізувати систему забудови, щоб припинити торгівлю землею без відповідних проектів і генеральних планів.

«Ми наполягатимемо на передачі землі під проекти, підтримані планами забудови», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО. Вона зазначила, що через те, що сільради віддавали землю в оренду без відповідних проектів, на території Київської області велася хаотична забудова. «Раніше ми всі будували котеджні містечка і культурно-оздоровчі центри, а зараз - логістичні центри», - додала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За словами голови обладміністрації, земля виділятиметься під проекти, які дають робочі місця, прибутковість і дохід в бюджет. Це можуть бути соціальні об`єкти, необхідні в тій або іншій місцевості, високотехнологічні промислові або сільськогосподарські підприємства. Вона вважає неправильним, що Київська область перетворилася на сільськогосподарський регіон і акцентувала увагу на розвитку промислової зони.

Як повідомила В.УЛЬЯНЧЕНКО, для залучення інвестицій і розробки пропозицій планується провести моніторинг землі і територій підприємств в Київській області, проаналізувати і охарактеризувати всі об`єкти. За її словами, через те, що такого аналізу ніхто не робив, інвестори в область приходили стихійно. «Ми зацікавлені в максимальному створенні таких об`єктів, де була б залучена місцева робоча сила і використані ті можливості, які там є. Потрібно запросити інвесторів туди, де є робоча сила, і немає роботи», - зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.