Передумали: станцію метро "Майдан Незалежності" не закриватимуть через візит Порошенка

Раніше у Київському метрополітені повідомили, що станція не працюватиме через офіційні заходи за участю президента.

Завтра у Києві станція "Майдан Незалежності" працюватиме у звичайному режимі.

Про це повідомляється у Twitter КП "Київський метрополітен".

"Завтра, 15 лютого, станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у "Київському метрополітені" поінформували, що станція "Майдан Незалежності" не працюватиме через офіційні заходи за участю президента України. Наразі попереднє повідомлення видалено.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 15 лютого на вулицях Цитадельна, Лаврська, Грушевського, Хрещатик, Михайлівська, а також на Володимирському узвозі вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114 і тролейбусів маршруту № 38.

Як повідомляє КП "Київпастранс", з 6.00 15 лютого тимчасово скасовують зупинки: автобусів маршруту № 24, тролейбусів маршруту № 38 "Національний музей історії України в II світовій війні" на висадку і посадку; автобусів маршрутів № 24, № 114 "Майдан Незалежності" в обох напрямках.