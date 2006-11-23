Доктор Смерть відкрив музей трупів (фото)

У маленькому німецькому містечку Губен (земля Бранденбург), розташованому поряд з польським кордоном, відкрився музей "Plastinarium" і майстерня скандально відомого доктора Гюнтера фон Хагенса на прізвисько "Доктор Смерть". Музей "Доктора Смерті" лякає і захоплює одночасно. Адже його експонати – анатомовані і особливим чином збережені трупи людей і тварин.

Цей особливий спосіб консервації органічних тканин, замінюючи полімерами жири і рідини, що міститяся в біологічному матеріалі, фон Хаггенс навіть запатентував. Раніше фон Хагенс демонстрував свої експонати на пересувних виставках "Koerpewelten" ("Світи тіл").

Найскандальніший експонат німецького "Пластінаріума" - вагітна жінка. Її тіло розкрите так, що в матці видно 7-місячний плід. Втім, відвідувачів виставки, які прагнуть натуралістичних подробиць, це не лякає.

Більше того, на сьогодні 3 тис. людей хотіли б стати після смерті таким експонатом. Професор фон Хагенс зі всіма підписав контракт.

Критики фон Хагенса вважають експозицію "Пластінаріума" неетичною і аморальною. Сам "Доктор Смерть", заявив на відкритті музею, що розуміє, чому його експонати викликають таке роздратування: "Людям нелегко роздумувати про те, що вони смертні".

Наукову кар`єру Гюнтер фон Хаггенс почав в ГДР, де вивчення консервації трупів оплачувалося державою. Метод "пластинациї" придумав в 1977 р., коли працював співробітником Гейдельбергського університету. За останні 10 років виставки його препарованих експонатів відвідало більше 20 млн. глядачів в Європі, Південній Кореї і США. Тепер, створивши музей, він розраховує дати постійну роботу, принаймні, 200 особам.

Скандальну репутацію "Доктору Смерть" зробили не тільки його експонати, але і постійні звинувачення в його бік. Так, його обвинувачували в закупівлі трупів в Новосибірську і Казахстані. Крім того, в Німеччині в 2004 р. його визнали винним у незаконному використанні титулу "професор".

РБК Украина