Вільної землі не залишилося, а жити якось треба

Вільної землі в Київській області практично не залишилося. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила голова Київської державної обласної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО на прес-конференції.

«Дуже довго обласна влада стихійно роздавала землю. Вільної землі в області практично немає. А земля, передана в оренду, знаходиться в тіні», - зазначила голова обладміністрації.

В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила про те, що є програма, за якою обладміністрація співробітничає з Київським національним аграрним університетом і Аграрною академією наук, які мають великі площі на території Київської області. Робота ведеться також «з власниками великих ділянок, які одержали їх на 5-8 років в оренду, і просто чекають ціни на землю і нічого не роблять».

«Є приклади переговорів, як, мотивуючи власників ділянок, розпочати проекти на цій території. Ми не хочемо вирішувати ці питання в судах, а хочемо, щоб люди з великими наділами почали працювати на розвиток області», - зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, обладміністрація провела моніторинг земельних ділянок і підготувала пропозиції для інвесторів – від будівництва промислових підприємств до розважальних комплексів. Серед таких проектів - будівництво Діснейленду з аквапарком, яке готовий профінансувати інвестор з Риги, а також будівництво заводів будівельних матеріалів. Для просування проектів обладміністрація влаштовує зустрічі з інвесторами і орендарями ділянок.