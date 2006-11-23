Ющенко привітав Митрополита Володимира з днем народження

Зустріч відбулася в Лаврі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира з днем народження. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, зустріч відбулася в Києво-Печерській лаврі. В.ЮЩЕНКО подарував Митрополиту Володимиру старовинну ікону з власної колекції. Сьогодні Митрополиту Володимиру виповнюється 71 рік.

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