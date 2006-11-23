Ющенко привітав Митрополита Володимира з днем народження
18:55, 23 листопада 2006Суспільство
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Зустріч відбулася в Лаврі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира з днем народження.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, зустріч відбулася в Києво-Печерській лаврі.
В.ЮЩЕНКО подарував Митрополиту Володимиру старовинну ікону з власної колекції.
Сьогодні Митрополиту Володимиру виповнюється 71 рік.
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