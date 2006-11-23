Європейцям заборонили заощаджувати на спиртному

Верховний суд Євросоюзу ухвалив, що споживачі, які купують у зарубіжних інтернет-магазинах алкоголь і сигарети, повинні будуть платити мито і акцизні збори на ввезення купленої продукції, повідомляє The Financial Times. Від зборів звільняється тільки куплена для особистого користування і самостійно привезена до країни продукція.

Через відмінності в акцизній і тарифній політиці ціна на сигарети в країнах Євросоюзу варіюється від 6,4 до 77 євро за блок, а пляшка вина в різних країнах коштує від двох до тринадцяти євро, уточнює ВВС News. Завдяки інтернет-магазинам, що доставляють просто додому необкладені митом й акцизними зборами алкоголь і сигарети, споживачі могли істотно заощадити. Але така схема закупівель завдавала сильного збитку бюджетові і шкодила місцевим магазинам країн з високою націнкою на тютюнову і алкогольну продукцію.

Тепер, якщо, скажімо, громадянин Великобританії захоче купити недорогу латвійську горілку, йому доведеться самостійно їхати до Латвії, оскільки за куплену в інтернет-магазині горілку доведеться платити мито і акцизні збори, і її вартість може виявитися навіть більшою, ніж у сусідньому супермаркеті. Так само справи полягають і з тютюновою продукцією.

Як вважають аналітики, ця ухвала призведе до збільшення популярності "алкогольного туризму", на зразок фінських вояжів на Ленінград під час "сухого закону" і надмірно високих цін на алкоголь у Фінляндії.

Лента.ру