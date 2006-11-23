Про рейдерські атаки слід попереджати через суд

Координатор парламентської більшості, лідер депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА пропонує парламенту розглянути проект закону, який направлений на протидію рейдерським атакам на підприємства.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, її законопроект передбачає обов`язкове внесення інформації про судові позови до Єдиного реєстру судових рішень. Депутат зазначила, що це робитиметься для попередження підприємств, проти яких готуються рейдерські атаки, ще на стадії прийому до розгляду позовів, оскільки за однією з технологій рейдерства, які застосовуються в Україні, підприємства дізнаються про рішення суду, який відбувся без їх участі.

Відповідно до нового законопроекту, судові позови і рішення розміщуватимуться на сайті Єдиного реєстру судових рішень, положення про який затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України.

«Одна ця норма, звичайно, рейдерство повністю не зупинить, але вона дозволить швидко реагувати на можливі атаки на підприємства, а також вчасно подавати сигнали відповідним органам влади», - пояснила Р.БОГАТИРЬОВА. Вона також повідомила, що 27 листопада запропонує цей законопроект на розгляд парламенту, зауваживши: якщо наступного тижня з якихось причин він не буде розглянутий, «то до кінця 2006 року Верховна Рада повинна розглянути цей законопроект».

Депутат наголосила, що сьогодні українські підприємства позбавлені можливості відбити рейдерську атаку, оскільки не мають в своєму складі захисних структур. «Я думаю, що необхідно таким підприємствам дати законодавчу можливість захистити свій бізнес і одержати охоронний компонент», - сказала вона.

Також Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що в контексті законодавчого врегулювання проблеми рейдерства існує необхідність створення співтовариства міноритарних акціонерів, які б могли впливати на органи самоврядування, де, на її переконання, «ведеться боротьба між владою і бізнесом на регіональному рівні».