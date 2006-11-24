Через 6 років Київ захлинеться сміттям?!

Сміттєсортувальна станція “Грінко” не має потужностей для прийому всього сміття з Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО після робочої наради з виїздом на сміттєсортувальну станцію «Грінко» та полігон № 5.

Відвідавши сміттєсортувальну станцію, А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив журналістам, чому в Києві не вивозиться сміття і чому через шість років над столицею нависне загроза потонути у бруді та відходах.

«Головна причина, якщо відірватись від всіх технологій і сказати, чому місто потопає в смітті, то можна сказати – низькі тарифи. Ніхто не хоче вивозити сміття по існуючим тарифам. Навіть після підвищення тарифів, в яких збільшився, в тому числі, тариф на вивіз сміття, вони поки не задовольняють перевізників», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, сміттєсортувальна станція «Грінко» створена саме для того, що б зменшити об’єм сміття, що потрапляє на полігони. На станції відходи пресуються і упаковуються, а тому мають займати набагато менше місця на звалищах. Але, як пояснив перший заступник мера, на полігоні № 5 не побудований майданчик, де можна було б захороняти пресоване сміття.

«На «Грінко» перестали пресувати сміття, тому що їм нікуди це дівати. А та частина, що має спалюватись на заводі «Енергія», не переробляється, тому що завод використовує свою потужність на 100%, а ця продукція пройшла операцію, вона отримала додану вартість і це потрібно сплачувати. Але заводу це економічно невигідно, тому що є достатньо дешевої продукції для того, що б працювати на повну потужність і заробляти більше грошей. І якщо місто хоче, щоб завод взяв ще 100 тонн переробленої продукції, то треба компенсувати заводу додану вартість», - розповів А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що технологія вивезення, переробки і захоронення сміття не завершена - на полігоні не побудовано сховище і, крім того, необхідно побудувати ще хоча б одне підприємство, яке б могло спалювати ще 300-500 тис. тонн сміття на рік.

«Енергія» може спалювати лише 220 тисяч тонн на рік. Тобто, якщо побудувати завод ще на 500 тонн, то ми могли б спалювати хоча б половину того сміття, що викидається», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, підписано розпорядження, і в бюджет на 2007 рік закладаються кошти під техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з переробки та спалювання сміття потужністю 500 тис. тонн на рік. Поки це робиться за рахунок бюджету, але планується залучати інвесторів.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що проблемні питання повинні вирішуватись своєчасно, їх не можна відкладати. Полігон № 5 зможе приймати сміття ще 5-6 років, а потім його просто нікуди буде вивозити з міста. «У нас є ще 6 років для вирішення цієї проблеми, а краще – три роки... А зараз для київської влади дуже важливо зробити все, що б вже вивозилося сміття і продовжити термін роботи цих полігонів. Крім того, необхідно задовольнити потреби людей, що мешкають біля полігонів, які нам виставляють дуже серйозні претензії. Адже зараз полігон практично закритий обласною прокуратурою і працює на «пташиних правах», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.