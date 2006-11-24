У Полтаві Томенка не пускають в ефір

Керівництво полтавської телекомпанії “Місто” відмовило голові Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Миколі ТОМЕНКУ у наданні ефіру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, сьогодні він перебуває з робочими поїздками у Сумській та Полтавській областях.

В Сумській області передбачається проведення наради з питань перспектив розвитку спорту та огляд об’єктів туристичної сфери, а в Полтавській області запланована зустріч М.ТОМЕНКА із громадськістю та представниками засобів масової інформації.

За день до приїзду голови комітету до Полтави керівництво місцевої телекомпанії «Місто» відмовило йому у наданні ефіру. Місцеві політики та експерти пояснюють такі дії тим, що в Полтаві 26 листопада мають відбутися вибори міського голови, а власники телеканалу «Місто» начебто підтримують на цю посаду спільного кандидата від Партії регіонів та «Нашої України» Віктора ЖИВОТЕНКА.

М.ТОМЕНКО має намір звернутися до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням встановити мотиви, якими керувалося керівництво полтавської телекомпанії, що вирішило впровадити норми цензури на виступи окремих політиків і відмовити у наданні ефірного часу народному депутату України та голові парламентського Комітету.