Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий дощ. На більшій частині території країни тумани. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у прикарпатських областях місцями 0-3° морозу; вдень 6-11° тепла, у південній частині місцями 12-17°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

26-27 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 26 листопада у східній частині невеликий дощ. Місцями туман. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних, а 27 листопада і у східних областях при проясненнях місцями 1-4° морозу; вдень 5-10° тепла, у Криму, на Закарпатті, а 26 листопада і у західних та південних областях 8-13°, у східних областях 2-7° тепла.

28-29 листопада - без істотних опадів. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 2-8° тепла, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму до 11° тепла; 29 листопада в Україні, крім крайнього півдня та заходу, вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у східній частині протягом доби 0-6° морозу.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

26-27 листопада - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

28-29 листопада - без істотних опадів. Температура 28 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, 29 листопада вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.